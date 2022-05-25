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ضبط عاطل انتحل صفة طبيب بطوارئ جامعة طنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 4:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 4:50 م

تمكن رئيس نقطة مستشفى طوارئ مستشفى جامعة طنطا، من القبض على عاطل انتحل صفة طبيب وأجرى الكشف الطبى على بعض المرضى داخل مستشفى الطوارئ الجامعى بمدينة طنطا.

وارتابت إحدى الطبيبات في شخص يرتدي زي طبيب طوارئ، ويتولى فحص بعض المرضى، مدعيا أنه طبيب جراح وأستاذ مساعد بكلية الطب؛ فتوجهت على الفور لإبلاغ نقطة المستشفى.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، يفيد بتمكن النقيب محمد تعلب رئيس نقطة شرطة المستشفى الجامعي من ضبط "ط. أ. ب" (33 سنة)، بدون عمل، وبحوزته سماعة طبيب، وكمية حقن مختلفة الأنواع.

تحرر المحضر رقم 17079 جنح أول طنطا، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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