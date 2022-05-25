الوكالة الألمانية: دول الناتو تتفق على عدم تزويد أوكرانيا بدبابات وطائرات غربية



اتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي"ناتو" بشكل غير رسمي على عدم تزويد أوكرانيا بأنواع معينة من الأسلحة وسط الغزو الروسي، وفقا لما أكده مصدر بالناتو لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) اليوم الأربعاء.



وقال المصدر إن الغرض من هذه الخطوة هو خفض خطر المواجهة بين التحالف الغربي وموسكو قدر الإمكان.



وامتثل أعضاء الناتو حتى الآن لهذا الاتفاق غير الرسمي، وفقا لمصدر دبلوماسي، بدافع القلق أنه في حالة حدوث انتقام روسي، لن يقدم أعضاء التحالف الدعم الكامل.



وهذا هو سبب إحجام بولندا في مارس الماضي عن إرسال مقاتلات ميج-29 إلى أوكرانيا.وحتى الآن أحجم أعضاء الناتو عن تزويد أوكرانيا بدبابات ومقاتلات غربية.



وقال القائد الأعلى لحلف الناتو الجنرال تود دي وولترز في ذلك الوقت، بناء على تقييمات استخباراتية، "قد يكون نقل طائرات ميج-29 إلى أوكرانيا خطأ باعتباره عمل تصعيدي وقد يؤدي إلى تصعيد روسي مع الناتو...مما ينتج عنه سيناريو عالي الخطورة".



ورفض متحدث باسم "ناتو" التعليق على مثل هذا الاتفاق، قائلا إن أي قرارات لتوريد الأسلحة تقع على عاتق كل دولة من الدول الأعضاء بشكل منفرد.



وزودت العديد من دول أوروبا الشرقية أوكرانيا المجاورة منذ بدء الغزو الروسي بمعدات وأسلحة تعود إلى الحقبة السوفيتية.



وظهرت هذه القضية بعد أن قالت سكرتيرة الدولة بوزارة الدفاع الألمانية سيمتي مولر لمحطة "زد دي إف"، يوم الأحد، أنه تم الاتفاق داخل الناتو على عدم تزويد أوكرانيا بأي مركبات مشاة أو دبابات غربية.



وتتعرض الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس لضغوط من المعارضة بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، في ظل انتقادات واسعة النطاق بشأن عدم كفاية عمليات تسليم الأسلحة الثقيلة.