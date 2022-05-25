مسؤول أمريكي يكشف إمكانية تخفيف العقوبات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران

صرح المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، بأن الجهود لإحياء الاتفاق النووي مع إيران تتعثر، ولكنه يعتقد أن عرض تخفيف محدود للعقوبات على طهران لايزال يمكن أن ينقذ الاتفاق ويقدم أساسا لاتفاق أوسع نطاقا.

وقال مالي في شهادة معدة في جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، إن عودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة متعددة الأطراف (الاتفاق النووي) سوف تساعد في الحد من الانشطة النووية الإيرانية التي تسارعت وتيرتها بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق رغم حزم من العقوبات.

ولكن مالي أوضح أن الوقت ينفد بعد ما بدا أن المحادثات المتقطعة، بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها في فيينا، قد فقدت الزخم،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف مالي: "ليس لدينا أي أوهام ، حيث سواء كان هناك اتفاق نووي أو لا، فإن هذه الحكومة الإيرانية سوف تظل تشكل تهديدا".