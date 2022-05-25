ارتفاع عدد ضحايا انهيار مركز تجاري في جنوب غرب إيران إلى 14 قتيلا

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ارتفع عدد القتلى جراء انهيار مركز تجاري في جنوب غرب إيران إلى 14 شخصا فضلا عن إصابة 29 آخرين.

وكان مركز متروبول للتسوق المكون من عشرة طوابق في مدينة عبادان الساحلية قيد الإنشاء وانهار يوم الاثنين.

وقال وزير الداخلية أحمد وحيدي، إن جهود الإنقاذ ستستمر لليوم الثالث اليوم الأربعاء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ويخشى رجال الإنقاذ في الموقع من ارتفاع عدد القتلى حيث يعتقد أن حوالي 50 شخصا ما زالوا تحت الأنقاض، ولم يتضح بعد سبب الانهيار.

ويقول منتقدون إن أعمال البناء كانت غير قوية رغبة في توفير التكاليف.

وأفادت تقارير بأن مالك المركز من بين القتلى. وتردد في البداية أنه قيد الاحتجاز، ولكن عثر على جثته فيما بعد تحت الأنقاض وتعرف عليه أفراد أسرته.

وألقت السلطات القبض على 11 شخصا على صلة بالانهيار، بمن فيهم مدير المشروع، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.