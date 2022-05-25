أعلن الجيش الجزائري، ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، و440 مهاجرا غير شرعي، في عمليات عسكرية على مستوى الأراضي الجزائرية خلال أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو الجاري، من ضبط 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وكشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليدتي الصنع؛ في عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية.

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائري في ضبط 56 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من طن و300 كجم، وأكثر من 260 ألف قرص مخدر.

في سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 440 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية .