ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بنسبة 0.1%، مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس الثلاثاء، لتصل الحصيلة الكلية إلى 83.5 مليون إصابة حتى الساعة 06:45 صباحا بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة، مطابقة لمتوسط الارتفاع اليومي وهو 0.1% خلال الأسبوع الماضي، وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة الذي بلغ 9.51 مليون حالة، بزيادة 0.5% عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وسجلت ولاية ماريلاند زيادة بنسبة 0.6% في عدد حالات الإصابة، مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 1.08 مليون حالة.

وشهدت ولاية كاليفورنيا أيضا أكبر عدد من حالات الوفاة المسجلة في الساعات الـ24 الماضية، حيث توفي بها 97 شخصا.