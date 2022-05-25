 مخرج أوكراني يستغل السجادة الحمراء بمهرجان كان للاحتجاج ضد روسيا - بوابة الشروق
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مخرج أوكراني يستغل السجادة الحمراء بمهرجان كان للاحتجاج ضد روسيا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:28 م

استغل المخرج الأوكراني ماكسيم ناكونيشنيي ظهوره، اليوم الأربعاء، في مهرجان كان السينمائي بفرنسا لرفع لافتة احتجاج مناهضة لروسيا.

وسار ناكونيشنيي مع فريقه لعرض الفيلم الذي قام بإخراجه "باترفلاي فيجن" (رؤية فراشة) على صوت صافرات الإنذار.

ثم رفع الفريق لافتة كتب عليها "الروس يقتلون الأوكرانيين. هل تجد الحديث عن هذه الإبادة الجماعية أمرا بغيضا أو مزعجا".

ورفع طاقم الفيلم أوراقا شفافة أمام ووجههم، وقد كتب عليها "محتوى حساس"، لكي تظهر الوجوة خلفها وكأنها قد خضعت للرقابة.

وقال فريق العمل في الفيلم إن الأوكرانيين يسمعون صفارات الإنذار أربع أو خمس مرات كل يوم.

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