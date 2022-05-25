السفارة البريطانية في ألمانيا تحتفل بعيد الميلاد السادس والتسعين للملكة إليزابيث

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أقامت السفارة البريطانية في العاصمة الألمانية برلين حفل الحديقة التقليدي للاحتفال بعيد الميلاد السادس والتسعين للملكة اليزابيث الثانية ومرور 70 عاما على اعتلائها عرش المملكة المتحدة.

وتواجد عازف للمزمار لتحية الضيوف القادمين للحفل في السفارة الواقعة في الغابة الخضراء في برلين حيث تم تقديم مقبلات وكوكتيلات.

وأعلنت السفيرة جيل جالارد أسماء الفائزين بـ "مسابقة التتويج لخبز الكعك"، وهي واحد من بين الأعمال العديدة التي يجري القيام بها في الاحتفال بتتويج الملكة.

وكان من بين حضور الحفل رئيس معهد "روبرت كوخ" لأبحاث الفيروسات لوتار فيلر والمغني ماكس رابه وعمدة برلين السابق ميشائيل مولر وعضو البرلمان الألماني توماس هايلمان.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت اعتذرت عن المشاركة في الحفل قبل وقت قصير من موعده.

تجدر الإشارة إلى أن عيد ميلاد الملكة يوافق فعليا الحادي والعشرين من نيسان/أبريل من كل عام لكن جرت العادة أن يحتفل به البريطانيون في وقت لاحق في الصيف.

وهناك مبادرة في ألمانيا هذا العام لزراعة أشجار بمناسبة "اليوبيل البلاتيني" (مرور 70 عاما على تولي اليزابيث العرش).

كانت اليزابيث حضرت حفل عيد ميلادها التاسع والثمانين في السفارة البريطانية في برلين عام 2015 برفقة زوجها الأمير فيليب الذي توفي في عام 2021، وكانت هذه هي خامس زيارة للملكة لألمانيا.