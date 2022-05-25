هولندا مستعدة للانضمام لتحالف لمرافقة إمدادات حبوب عالقة بموانئ أوكرانية



قالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا اولونجرين إن بلادها سوف تبحث الانضمام إلى تحالف لإرسال سفن حربية لمرافقة إمدادات الحبوب العالقة في موانئ أوكرانية ولكنها سوف تحتاج إلى تأكيدات من روسيا وبمشاركة تركية.



وأضافت أولونجرين في تصريحات لوكالة بلومبرج للأنباء على هامش منتدى دافوس في سويسرا نشرت اليوم الأربعاء، أن إقامة ما يطلق عليه ممر بحري سوف يحتاج إلى "تأكيد حقيقي" من روسيا بأنها سوف تتعاون لتحقيق ذلك والسماح للسفن بالإبحار بالنظر إلى وجود ألغام وسفنها في البحر الأسود.



وتابعت أن من المهم أيضا مشاركة تركيا بالنظر إلى موقعها في المنطقة وبسبب جهودها للحفاظ على حوار مع كل من روسيا وأوكرانيا.