الخارجية الروسية: شروط كييف لاستئناف المفاوضات غير بناءة

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، إن "روسيا تشكك في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الحالي"، واصفا شروط كييف لاستئناف المفاوضات بـ"غبر البناءة".

وأضاف رودينكو، ردا على تصريحات للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن مواصلة المفاوضات مع روسيا لا يمكن أن تتم إلا بشرط انسحاب القوات الروسية من بلاده، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء: "أوكرانيا شاركت بنشاط في المفاوضات، ومنذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة ولم تقدم أي شروط، ولكن بما أنهم الآن يطرحون هذه الشروط، فهذا يجعلنا نشكك في صدق رغبتهم في إيجاد حل سلمي".

وميدانيا، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مروحية من طراز "مي- 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق منطقة بارماشوفو بمنطقة نيكولايف، و11 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق جزيرة "زميني" و"جلوبوكوي" و"برشوترافنيف" و"بولشي بروخودي" بمنطقة خاركوف، وكذلك في "فيركنيتوريتسكوي" و"ستافكي" و"تيرني"، بما في ذلك طائرة مُسيرة من طراز "بيرقدار" بمنطقة "شاندريجولوفو" في دونستيك.

وأضاف: "كما دمر الطيران الروسي مستودعين للصواريخ والمدفعية، و46 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركز قيادة لواء ميكانيكي ومركز اتصالات ومركز هندسة لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن تدمير ورشات بمصنع "موتور سيتش" في مدينة زابوروجييه، كانت تنتج محركات لطائرات سلاح الجو الأوكراني، مشيرا إلى أنه تم تدمير وحدات من احتياطي الجيش الأوكراني في منطقة دنيبروبتروفسك، كانت تنقل لتعزيز مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

وفي سياق متصل، أفاد المسئول بمنطقة لوجانسك سيرهي هايدي بمقتل 6 مدنيين على الأقل في قصف روسي، مشيرا إلى أن 8 أشخاص آخرين قد أصيبوا في مدينة سيفيرودونتسك خلال الـ24 ساعة الماضية.