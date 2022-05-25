الغذاء والدواء: ملايين من علب حليب الأطفال المستورد في طريقها لأمريكا

أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة أن الملايين من علب حليب الأطفال المستورد ستكون متاحة في البلاد، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت الإدارة إلى تفاصيل بشأن الخطوات التي اتخذتها لتخفيف حدة النقص في حليب الأطفال، والتي تركت العديد من الأُسر في مأزق بشأن إطعام صغارها.

وبحسب ما أوردته اليوم الأربعاء وكالة بلومبرج للأنباء، من المتوقع وصول مليونين من علب حليب الأطفال من إنتاج شركة "كيندال نيوتريكير"، ومقرها بريطانيا، إلى أمريكا لتكون متاحة بالمتاجر مع بداية الشهر المقبل، بعد تلقيها تصريحا من إدارة الغذاء والدواء.

وأوضحت بلومبرج أن الشركة لديها بالفعل 400 ألف علبة جاهزة للشحن، وتبحث الشركة عن سبل لإرسالها إلى الأراضي الأمريكية في أٌقرب وقت ممكن.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة دانون الفرنسية، متعددة الجنسيات، إنهم يقدمون العون للسلطات الأمريكية من أجل شحن كميات من حليب الأطفال من إنتاج الشركة.

وتأتي أنباء هذه الشحنات قبيل جلسة استماع اليوم الأربعاء، من المقرر أن يتم خلالها استجواب النواب الأمريكيين لمفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة مختبرات أبوت الأمريكية العالمية للرعاية الصحية؛ من أجل تحديد أسباب أزمة نقص حليب الأطفال في البلاد.