دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، واشنطن إلى تزويد بلاده بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في أقرب وقت ممكن لتكون قدوة للدول الأخرى.

جاء ذلك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ماهية الأسلحة والإطار الزمني الذي ستحتاجه أوكرانيا.

وقال الوزير الأوكراني إنه يمكن تلخيص إلحاح احتياجات أوكرانيا من الأسلحة في "أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في أسرع وقت ممكن"، وأفاد بأن وضع تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا الآن بات أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر، مشيرا إلى أنه أجرى حوالي 10 اجتماعات ثنائية مع قادة آخرين تمتلك دولهم نظام إطلاق صواريخ متعددة.

وتابع "الرد الذي أحصل عليه هو: هل أعطاك الأمريكيون ذلك بالفعل؟ لذلك من العبء أن تكون قائدا فالجميع ينظر إليك"، وأوضح أنه لذلك يتعين على واشنطن أن تفي بوعدها وتزودنا بأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الآخرين سوف يحذون حذوها.

وأضاف أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في أقرب وقت ممكن، فإن الوضع في ساحة المعركة الذي يمثل بالفعل تحديًا كبيرًا الآن، سيزداد سوءًا.

واختتم كوليبا تصريحاته بالقول "إن كل يوم يجلس فيه شخص ما في واشنطن وبرلين وباريس وعواصم أخرى، ويفكر فيما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي أن يفعل شيئًا ما، يكلفنا أرواحنا وأراضينا".