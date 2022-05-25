المحلة يستعيد الحارس الأساسي في مواجهة طلائع الجيش

استقر مصطفى عبده المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادي غزل المحلة، على إعادة عمرو شعبان حارس مرمى الفريق إلى التشكيل الأساسي، خلال مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على أرض ملعب غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدورى الممتاز.

وغاب عمرو شعبان عن مباراة الفريق أمام انبي التي أقيمت الأثنين الماضي على أرض ملعب استاد بتروسبورت، والتي فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه على الفريق البترولى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بسبب الإيقاف بعد حصوله على ثلاث إنذارات.

ويعد عمرو شعبان حارس مرمى فريق غزل المحلة من أفضل العناصر في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث ساهم بشكل كبير في حسم العديد من المباريات والتصدى لأكثر من ضربة جزاء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في 10 مباريات.