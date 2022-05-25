 رئيس المجلس الأوروبي: نأمل في الاتفاق على عقوبات النفط الروسي قريبا - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 4:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟

النتـائـج تصويت

رئيس المجلس الأوروبي: نأمل في الاتفاق على عقوبات النفط الروسي قريبا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 4:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 4:23 م

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يتم الاتفاق على العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي قبل الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.

وتابع ميشيل في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز البريطانية: "نعمل جديا لكي نتمكن من البقاء متحدين واتخاذ قرارات لكسر آلة الحرب الروسية ووضع المزيد من الضغوط على الكرملين لإنهاء الحرب".

وجاءت تصريحات ميشيل خلال وجوده في السويد وفي أعقاب إعلان رئيس وزراء المجر بيتر سيجارتو أن بلاده لن تدعم مقترح الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي حتى وجود حل يضمن أمن الطاقة في المجر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك