رئيس المجلس الأوروبي: نأمل في الاتفاق على عقوبات النفط الروسي قريبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يتم الاتفاق على العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي قبل الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.

وتابع ميشيل في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز البريطانية: "نعمل جديا لكي نتمكن من البقاء متحدين واتخاذ قرارات لكسر آلة الحرب الروسية ووضع المزيد من الضغوط على الكرملين لإنهاء الحرب".

وجاءت تصريحات ميشيل خلال وجوده في السويد وفي أعقاب إعلان رئيس وزراء المجر بيتر سيجارتو أن بلاده لن تدعم مقترح الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي حتى وجود حل يضمن أمن الطاقة في المجر.