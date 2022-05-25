بوتين يوقع مرسوما لتسهيل حصول سكان زابوروجيا وخيرسون الأوكرانيتين على الجنسية الروسية

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مرسوما لتسهيل الحصول على الجنسية الروسية لمواطني مقاطعتي "زابوروجيا" و"خيرسون" الأوكرانيتين.

ويتضمن المرسوم الرئاسي، الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية للرئاسة الروسية "الكرملين"، إدخال تعديلات على مرسوم الرئيس الروسي المؤرخ في 29 أبريل 2019 رقم 183، بشأن تحديد فئات الأشخاص، الذين يحق لهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية لأغراض إنسانية، بطريقة مبسطة.

وتشمل هذه التسهيلات للحصول على الجنسية الروسية، بحسب مرسوم الرئيس بوتين، مواطني مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون الأوكرانيتين.