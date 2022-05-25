مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية تدعم الباحثين عن الفنون والثقافة من دول العالم

أكد مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي أن المكتبة تعيش في الفترة الحالية حالة من الازدهار في شتى المجالات، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقوم به المكتبة في دعم الباحثين عن الفنون والثقافة من كل دول العالم.

وقال الدكتور مصطفى الفقي - خلال لقائه الأسبوعي على فضائية (إم بي سي مصر) - إن المكتبة مدرجة في العامين الماضيين ضمن القائمة المرشحة للحصول على جائزة الشيخ زايد للكتاب ورأت اللجنة أن تعطيها للمكتبة هذا العام.

وأوضح أن فوز مكتبة الإسكندرية بجائزة الشيخ زايد للكتاب، جاء تكليلا لدورها كبيت خبرة للثقافة والفنون والآداب والتاريخ، لافتاً إلى أن الجائزة مستمدة من قيمة الدولة المصرية والثقافة والعراقة المصرية.