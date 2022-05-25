محافظ المنوفية: توريد ما يزيد عن 112 ألف طن قمح حتى الآن

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مجمع الصوامع المعدنية بشبين الكوم بجوار موقف الباجور بسعة تخزينة 30 ألف طن؛ للوقوف على مدى الالتزام بمتابعة الإجراءات والضوابط المتبعة باستلام المحصول، وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجي وأمن قومي هام، عقب عودته من جولته التفقدية بمركز أشمون.

وتابع أبو ليمون انتظام عمليات توريد الأقماح المحلية لموسم الحصاد الزراعى 2022، مشيراً إلى توريد ما يزيد عن 112 ألف طن قمح بمختلف الصوامع والشون والهناجر بنطاق المحافظة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن، لافتاً إلى استمرار عمليات التوريد حيث تبلغ ذروة الحصاد فى بعض المراكز كمركز الشهداء في الوقت الحالي ومن المتوقع زيادة أعمال التوريد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد على تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط المنظمة لعملية توريد الأقماح، قائلاً إنه لن يتم السماح بتخزين أو منع توريد الأقماح للصوامع، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.