خاص| تفاصيل إطلاق المؤسسة المصرية لأطباء أطفال مصر

أطلقت مجموعة من الأطباء المتخصصين في طب الأطفال في مصر، "المؤسسة المصرية لأطباء أطفال مصر".

وكشف الدكتور محمد هلال صاوي، نائب رئيس المؤسسة لـ"الشروق" أنه تم إصدار المؤسسة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، للمساعدة في التدريب وعقد المؤتمرات العلمية التي تسهم في تطوير مستوى أطباء الأطفال في مصر والاضطلاع على أجدد الأبحاث العلمية.

وأشار صاوي إلى أن المؤسسة بدأت بجروب على تطبيق الواتس آب، منذ 3 سنوات، باسم اتحاد أطباء الأطفال في مصر، ومن ثم قرر الأطباء تحويله لمؤسسة رسمية حتى يسهل عليهم إجراء الفعاليات والأنشطة العلمية.

وأضاف أن المؤسسة ستقدم خدمات كثيرة لكل أطباء الأطفال عن طريق تيسير الدورات التدريبية وتقديم المؤتمرات علمية مجانا، معبرا: "عندنا أهداف تدريبية يحتاجها أطباء الأطفال، وسنقدم الدورات التدريبية بأقل التكاليف الممكنة وفي الغالب ستكون مجانية".

وأكد صاوي أن المؤسسة سينصب نشاطها في إطار النقاشات العلمية البحتة فقط، وليس نشاط سياسي أو تجاري أو ديني.