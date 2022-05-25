برنامج الأغذية العالمي: العالم أجمع يشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية تصل إلى 40%



قال الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنّ العالم أجمع يشهد ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية تصل إلى 40%.



وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هناك نسبة الاستمرارية في ارتفاع الأسعار تصل إلى 20% شهريًا، وبخاصة في الحبوب.



وأشارت إلى أنّ نسبة الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في أوروبا وصلت إلى 20%، فيما تخطت النسب ذلك بكثير حول العالم، مؤكدة أن هذه النسب غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.



ولفتت إلى أنّ هناك تغيرات متسارعة أدّت إلى مجاعة ضربت العالم للمرة الأولى، إضافة إلى المشكلات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، كما أنّ المواد الغذائية كانت قد سجّلت في الأساس ارتفاعًا منذ بداية العام.

