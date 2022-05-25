خالد عبد الغفار: 58% من الفئة المستهدفة حصلت على لقاح كورونا بإجمالي نحو 60 مليون مواطن



قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنّ 58% من الفئة المستهدفة حصلت على لقاح كورونا حتى الآن، بإجمالي يقترب من 60 مليون مواطن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إنّ الوزارة استأنفت بعض شهر رمضان حملات طرق الأبواب، التي تجوب القرى والنجوع للتسهيل على المواطنين وتلقيحهم ضد الفيروس.



وأشار إلى أنّ الساعات الـ24 ساعة الماضية شهدت تطعييم 170 ألف مواطن في خمس محافظات، مؤكدا حرص الوزارة على عدم إرهاق المواطنين في الحصول على اللقاح.



ونوه بأن مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التي تعطي اللقاح عبر حملات طرق الأبواب.