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الرئيس الصيني يلتقي بمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

بكين - د ب ا
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:13 ص

تحدث الرئيس الصيني شي جين بينج، مع المفوضة الأممية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، خلال زيارتها للصين.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الحديث بينهما جرى عبر تقنية الفيديو اليوم الأربعاء.

وتعد زيارة باشيليت التي تستمر أسبوعا للصين الأولى التي تقوم بها مفوضة أممية لحقوق الإنسان منذ 17 عاما، كما أنها تأتي في ظل انتقاد شديد لمعاملة الصين للأقليات في منطقة شينجيانج.

وكانت وسائل إعلام دولية قد نشرت أمس الثلاثاء ما يطلق عليه "ملفات الشرطة في شينجيانج" وهى عبارة عن سلسلة من البيانات المسربة التي تكشف حجم الاضطهاد والاعتقال الجماعي لأفراد أقلية الويغور وأفراد أقليات أخرى في شينجيانج وشمال غرب الصين.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ومجلة "دير شبيجل" الألمانية وصحيفة "لوموند" الفرنسية من ضمن وسائل الإعلام التي نشرت وثائق والآلاف من الصور والخطابات الرسمية قدمت لمحة نادرة عن معسكرات إعادة التعليم ومعاملة أفراد أقلية الويغور المسلمة والأقليات الأخرى وتشدد الحكم الصيني.

وتعتزم باشيليت السفر إلى شينجيانج هذا الأسبوع لدراسة الوضع هناك، ولكن الجماعات الحقوقية والحكومة الأمريكية ترى أنه من غير المرجح أن يتم السماح لها بزيارة حرة وغير خاضعة للمراقبة للمعسكرات ومراكز الاحتجاز والمحتجزين للتوصل لنتيجة مستقلة وعادلة.

وتقول الجماعات الحقوقية، إن مئات الآلاف من الأشخاص متواجدون في معسكرات إعادة التعليم في شينجيانج. وتتهم القيادة الصينية الويغور في المنطقة بالانفصالية والتطرف والإرهاب.

ويقول أفراد الويغور، إنهم يتعرضون للقمع السياسي والديني والثقافي.

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