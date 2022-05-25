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إسرائيل تستولي على أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية

رام الله (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 12:05 م

استولت السلطات الإسرائيلية على المحمية الطبيعية "عين العوجا" في أريحا، وهي أكبر محمية طبيعية فلسطينية بالضفة الغربية.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، تمتد المحمية الطبيعية "عين العوجا" على مساحة 22 ألف دونم، مشيرة إلى وضع المحمية الطبيعية الفلسطينية في دائرة مخططات التهويد والاستيطان.

وطبقا للوكالة: "عمدت سلطات الاحتلال على مر العقود إلى الإعلان عن مئات الآلاف من الدونمات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أنها محميات طبيعية، وبدأت في فرض الحظر والتقييدات عليها وحولتها لأغراض استيطانية".

وقالت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية، في بيان، إن "الإعلان عن السيطرة على المحمية ليس هدفه الحفاظ عليها بقدر أن المسألة مرتبطة بالاستيلاء على الأرض، وأن المحميات الطبيعية تعد إحدى الأدوات العديدة التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الفلسطينيين عن أراضيهم".


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