 شركة شل تستدعي الشرطة إثر تعطيل نشطاء البيئة لاجتماعها السنوى - بوابة الشروق
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شركة شل تستدعي الشرطة إثر تعطيل نشطاء البيئة لاجتماعها السنوى

د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 5:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 5:36 ص

استدعت شركة شل للطاقة الشرطة خلال اجتماعها العام السنوي في لندن بعدما عطل محتجون من أنصار الحفاظ على البيئة الاجتماع بهتافات " فلتسقط شل "، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتم تأجيل الاجتماع عدة ساعات حيث تم إخراج أكثر من 40 من أنصار حماية البيئة، الذين يتهمون شل بالمسؤولية عن الأضرار البيئية وانتهاكات لحقوق الإنسان، من مقر الشركة بوسط لندن.

وتم تنظيم الاحتجاج فيما عادت القضايا المناخية إلى بؤرة الاهتمام مجددا في اجتماع المساهمين لشركة شل، بينما قالت مجموعة بيئية رئيسية إن شركة الطاقة العملاقة لا تلتزم بقرار محكمة تاريخي يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030.

وبدأ رئيس الشركة أنرو ماكنزي الاجتماع مجددا ، وشكر المستثمرين على سعة صدرهم. وظل الأمن في حالة تأهب بعدما غادر معظم المحتجون .

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