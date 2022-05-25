سانا: قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعات إرهابية بريف الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باندلاع اشتباكات عنيفة بين مجموعات إرهابية في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية من المدينة القول، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت في محيط المشفى الوطني بمدينة رأس العين بين إرهابيي ما يسمى "تحرار الشرقية" من طرف وإرهابيي "الحمزات" من طرف آخر؛ بسبب خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات والتحكم بطرق ومعابر التهريب.

وأشارت المصادر إلى أن حالة التوتر ما تزال موجودة ضمن المدينة وحملات التجييش والتحريض المتبادلة مستمرة بعد نداءات أطلقها المرتزقة من أجل الاستنفار والتوجه إلى مدينة رأس العين للمشاركة في الاقتتال.