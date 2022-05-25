الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى السيدة سالومية ذورابيشفيلي رئيسة جورجيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة؛للتهنئة بهذه المناسبة.