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الرئيس السيسي يهنئ جورجيا بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 3:24 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 3:24 م

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى السيدة سالومية ذورابيشفيلي رئيسة جورجيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة؛للتهنئة بهذه المناسبة.

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