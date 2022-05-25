روسيا وإيران تتفقان على التحول إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن بلاده اتفقت مع إيران على التحول إلى التسويات المالية بالعملات الوطنية، مشيرا إلى أن البلدين يبحثان أيضا إمكانية تشغيل بطاقات الدفع الروسية والإيرانية.

وقال نوفاك، على هامش المؤتمر التجاري المشترك بين إيران وروسيا المنعقد في طهران، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء: "بطبيعة الحال، كان أحد الموضوعات الرئيسية هو العلاقات المالية والمصرفية بين بلدينا، وخلق الظروف للتسويات والمدفوعات المتبادلة بين كياناتنا القانونية".

وأضاف: "من المهم أننا اتفقنا على التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية قدر الإمكان، وناقشنا اليوم مع البنوك المركزية توزيع وتشغيل نظام الرسائل المالية، وكذلك ربط بطاقات الدفع وإمكانيات تشغيل بطاقات دفع شتاب الإيرانية ومير الروسية".

وتابع: "أعتقد أن توسيع تعاوننا أصبح بالفعل أحد أهم المجالات في الظروف الحالية، والتي ستضمن عمليات متبادلة بين روسيا إلى إيران، وكذلك عبور البضائع القادمة من منطقة الخليج"، مشيرا إلى أنه جرى بحث القضايا المتعلقة بمبادلة إمدادات الغاز والنفط وزيادة الاستثمارات المشتركة في تنفيذ مشاريع النفط والغاز بين البلدين.