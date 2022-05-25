جامعة مطروح تعلن منح الماجستير والدكتوراة حال نشر الأبحاث في دوريات مصنفة عالميا

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، الموافقة على مقترح منح درجتي الماجستير والدكتوارة للطلاب، حال نشر أبحاث رسائلهم في إحدى الدوريات المصنفة عالميا.

جاء ذلك خلال إنعقاد جلسة مجلس الجامعة الـ51، حيث استعرض المجلس إعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر مايو 2022، مؤكدًا حرص أعضاء هيئة التدريس على زيادة عدد الأبحاث، بهدف وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى الموافقة مقترح مجلس الدراسات العليا والبحوث بشأن إعفاء طلاب الماجستير والدكتوراة من تقديم رسالة بالشكل التقليدي المتعارف عليه وكذلك من جلسة المناقشة العلنية في حال نشر أبحاث رسائلهم نشرًا دوليًا متميزًا، حيث يعفى طالب الدكتوراة من تقديم رسالة بالشكل التقليدي المتعارف ععليه، وكذلك من جلسة المناقشة العلنية في حال نشر بحثين على الأقل في إحدى الدوريات المصنفة عالمياً في قائمة أفضل 50% في مجال التخصص في تصنيف JCR.

وتابع: يعفى طالب الماجستير من تقديم رسالة بالشكل التقليدي حال تقديم بحث واحد على الأقل منشور في إحدى الدوريات المصنفة عالميًا في قائمة أفضل 50% في مجال التخصص في تصنيف JCR، على أن يقدم الطالب مجلدًا بديلًا عن الرسالة التقليدية للماجستير والدكتوراة، دون ان يؤثر ذلك على النظام الحالي المتبع بتقديم الرسالة سواء للماجستير أو الدكتوراة في شكلها التقليدي.

وشدد على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة الطبية، مراعاة التباعد الاجتماعي، التهوية الجيدة للجان الامتحانات، مع التأكد من حصول الجميع على مصل فيروس كورونا، حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين.