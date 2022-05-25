وزير الخارجية الإسبانية يتوجه إلى جزر الكناري للاحتفال بيوم قارة إفريقيا

يتوجه وزير الخارجية الإسبانية والاتحاد الأوروبي والتعاون، خوسيه مانويل الباريس، اليوم الأربعاء، إلى مقر مؤسسة "بيت إفريقيا" بجزر الكناري؛ للاحتفال بيوم القارة السمراء، في بادرة تسعى إلى تحقيق مزيد من التقارب بين إسبانيا وإفريقيا.

ومن المقرر حضور وزير الخارجية الإسباني، الفعاليات التي ستجرى بهذه المناسبة، وتشمل غداء عمل مع السفراء الأفارقة؛ من أجل مناقشة التحديات التي حددتها الحكومة الإسبانية ضمن أجندة سياستها الخارجية، في إطار التجمع الدبلوماسي الـ12 بمقر "بيت إفريقيا".

ومن المرتقب قبل الغداء، أن يعقد وزير الخارجية الإسبانية، لقاء مع حاكم مدينة تينيريفي بجزر الكناري، آنخل بيكتور توريس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسياسة الخارجية الإسبانية، من خلال جزر الكناري بوصفها "منصة للتواصل مع قارة إفريقيا".

وسوف ينتهز وزير الخارجية فرصة الزيارة للتواصل مع السلطات المحلية والإقليمية ووسائل الإعلام لتقديم مزيد من التفاصيل عن الزيارة، وذلك وفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الأربعاء.