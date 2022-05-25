مسؤولة بريطانية: العراق أصبح أكثر أهمية بسبب أزمة الطاقة العالمية

أكدت ممثل عمدة مدينة لندن البريطانية مايور السير ديفيد، أن العراق أصبح حاليا أكثر أهمية بسبب أزمة الطاقة العالمية غير العادية التي خلقتها العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت ديفيد، في تصريح خاص لقناة العراقية الإخبارية، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر الاعمال العراقي البريطاني في العاصمة لندن- إن "النفط العراقي يعتبر في الوقت الحالي أكثر أهمية في ظل أزمة الطاقة التي تشهدها دول العالم بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا".

وأعربت المسؤولة البريطانية عن ثقة لندن في قدرة العراق على تخطي كافة المشاكل العالقة في البلاد، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التنوع الاقتصادي على المدى الطويل.

بدوره، أكد عضو مجلس الاعمال العراقي البريطاني إيما نيكلسون، حرص بلاده على مساعدة ودعم العراق في مجال الاستثمار، مشددا على أهمية الاجتماعات التي جرت بين رجال الأعمال البريطانيين والعراقيين والخبراء والمستشارين الدبلوماسيين والسياسيين لتعزيز العلاقات وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين.

يذكر أن المؤتمر شهد مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والمصارف الخاصة والقطاع الخاص العراقي والبريطاني، وبحث ملفات الاستثمار والورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة بوصفها خطةً للنهوض بالاقتصاد العراقي.