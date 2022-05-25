إستونيا توقف مراقبة الحدود مع لاتفيا بشأن دخول الأوكرانيين

أوقفت إستونيا مراقبة الحدود مع لاتفيا المجاورة مؤقتا التي تم فرضها في مارس الماضي بسبب فرار العديد من اللاجئين من الحرب في أوكرانيا.

ويسود الهدوء سير الحركة على الحدود بين دولتي البلطيق اعتبارا من اليوم الأربعاء، وفقا للقواعد العادية في منطقة الاتحاد الأوروبي ذات الحدود المفتوحة.

وستستمر عمليات التفتيش العشوائية قرب الحدود الداخلية، وفقا للشرطة وهيئة حرس الحدود في تالين، بما يتماشى مع قرار من الحكومة الإستونية.

ووفقا للسلطات الوطنية، يعبر نحو 2000 لاجئ بحد أقصى الحدود بين دولتي البلطيق يوميا. ويبلغ هذا العدد حاليا حوالي 100.

وتم تسجيل أكثر من 64 ألف لاجئ في إستونيا على الحدود منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير. ولا يزال هناك حوالي 40 ألفا من الوافدين في الدولة الصغيرة التي يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليون نسمة.