قدمت فرقة مكتبة الشطب المسرحية، عرضها "طرح الحرير" على مسرح قصر ثقافة توشكى، وذلك فى إطار الموسم المسرحى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، الذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بإشراف الفنان أحمد الشافعى، ومن خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد.

العرض تأليف شريف صلاح الدين، سينوغرافيا هانى محمد أحمد، موسيقى طلعت محمد أحمد، مخرج منفذ أحمد شعبان، مخرج مساعد على جودة، إخراج هانى فهمى.

يشارك في التمثيل بالعرض، مجموعة من الفنانين الواعدين وهم: رضا عبدالكريم، مارتينا قانون.

تدور أحداث "طرح الحرير" حول رسام مضطرب، تدخل عليه فتاة داخل المرسم الذى يبدو عليه الإهمال الشديد وبه أعمال فنية متناثرة ومغطاة وتطلب منه أن يرسمها، ويدور بينهما حوار حول الفتاة التى باللوحة، وأنه رسمها من خياله منذ سنوات، ويكتشف أنها ماضيه الذى كان يهرب منه.

أقيم العرض بحضور لجنة المشاهدة التي تضم المخرج حمدى حسين، الناقد محمد علام، الناقدة أمل ممدوح.