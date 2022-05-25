المفوضية الاوروبية تقترح إجراء تغيرات قانونية من أجل مصادرة أكثر فعالية لأصول الأثرياء الروس

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إجراء تغيرات قانونية لدفع الدول الأعضاء في اتجاه مصادرة أكثر فعالية لأصول الأثرياء الروس الذين ينتهكون العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

ومن أجل التغلب عن الانقسام، تريد المفوضية الاوروبية تصنيف التهرب من العقوبات على أنه جريمة خطيرة؛ ما يعني أن جميع الدول الأوروبية تتشارك الحد الأدني من التعريفات والعقوبات لتسهيل التحقيقات عبر الحدود.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريت فيستاجر في مؤتمر صحفي في بروكسل" في كثير من الأوقات نجد مصادرة لاصول أشخاص غير مهمين، في حين يجد الكبار السبل التي تكفل لهم التهرب".

وتريد المفوضية أيضا تحديث القواعد من أجل تسريع عملية المصادرة وتعزيز صلاحيات السلطات الوطنية لتعقب وتجميد ومصادرة وإدارة الاصول المصادرة.

ووفقا للمفوضية، يحاول الأثرياء التهرب من العقوبات من خلال بيع أو نقل ملكية أصولهم، أو نقل يخوتهم إلى المياه الدولية.

ووفقا للمجلس الأوروبي ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من ألف فرد و80 كيانا منذ أن اجتاحت روسيا عام 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية، التي ضمتها لاحقا.