الولايات المتحدة تؤكد دعمها لمحادثات يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي بين أرمينيا وأذربيجان

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أكدت الولايات المتحدة دعمها لمحادثات يتوسط فيها الاتحاد الأوروبي بين أرمينيا وأذربيجان.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، الزخم الإيجابي الأخير والخطوات الملموسة المستقبلية على طريق السلام في جنوب القوقاز.

وعرض وزير الخارجية الأمريكي، على رئيس الوزراء الأرميني المساعدة في جهود ترسيم الحدود وفتح خطوط النقل والاتصالات الإقليمية.

كما سلط بلينكن الضوء على أهمية استمرار الحوار الثنائي لحل التحديات في جنوب القوقاز.

وجدد استعداد واشنطن للمساعدة من خلال الانخراط على المستوى الثنائي ومع الشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك من خلال دورها كرئيس مشارك لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمساعدة أرمينيا وأذربيجان على إيجاد سلام شامل طويل الأجل.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي، على أهمية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وتركيا لضمان السلام والاستقرار والازدهار للمنطقة على نطاق أوسع.