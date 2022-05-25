أوكرانيا: مدينة زاباروجيا تعرضت لهجوم بصواريخ صباح اليوم

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قالت السلطات المحلية، إن مدينة زاباروجيا بشرق أوكرانيا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة الإقليمية عبر تطبيق تيلجرام "اليوم 25 مايو في الساعة 5:13 (0213 بتوقيت جرينتش)، أطلقت القوات المسلحة الروسية 4 صواريخ باليستية على زاباروجيا".

واعترضت القوات الجوية الأوكرانية أحد الصواريخ.

ويتواجد عمال الإغاثة في موقع الهجوم للحصول على صورة أفضل للوضع وحجم الدمار وعدد الضحايا.

من ناحية أخرى، قال الخبراء العسكريون في المعهد الأمريكي لدراسة الحرب في أحدث تحليل، إن الجيش الروسي يحشد القوات من عدة اتجاهات في منطقة لوهانسك في دونباس بغرب أوكرانيا.

وأضافوا أن الموارد الضرورية لشن هجوم يتم سحبها من مناطق حول خاركيف وإزيوم ودونتسك وزاباروجيا، وأشاروا إلى أن القوات الروسية سيطرت على مزيد من الأراضي في لوهانسك الأسبوع الماضي مقارنة ببقية الشهر الجاري.

وتسيطر القوات الروسية والانفصاليون الموالون لروسيا الآن على أكثر من 90% من الأراضي في لوهانسك، التي تشكل مع دونتسك منطقة دونباس.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من التقدم الروسي، فإن موسكو لم تتمكن من إحراز " تقدم كبير" حتى الآن.