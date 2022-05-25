إيني الإيطالية تبحث تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة في ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، في طرابلس مع مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا أنطونيو بولساري تطوير الحقول النفطية والغازية المكتشفة.

ووفق بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الإلكتروني اليوم ، تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع أبرزها متابعة سير الأعمال بالمواقع المختلفة التابعة لشركة مليته للنفط والغاز "المشغل".

كما تمت مناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك للاستثمار في الحقول النفطية والغازية المكتشفة وغير المطورة، وتطويرها لتحقيق المستهدفات والتي في مقدمتها، زيادة معدلات الانتاج لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد صنع الله، في هذا الصدد، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في التعاون مع شريكها الاستراتيجي إيني لتحقيق خطط المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية لتطوير قطاع النفط الليبي وزيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالعلاقات التاريخية القوية التي تربط المؤسسة الوطنية للنفط وإيني على مدار سنوات طويلة.

بدوره، أوضح بولساري مدير عام إيني الايطالية بأن الشركة عازمة على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية و التطويرية وفتح افاق جديدة للاستثمار وبناء القدرات والتدريب.