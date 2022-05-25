 الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الروسية: مستعدون لفك حصار الموانئ الأوكرانية لكن على كييف نزع الألغام

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:44 ص

أكدت الخارجية الروسية، استعداد موسكو لتوفير ممرات إنسانية لفك الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية، لكن على كييف أولا أن تنزع الألغام التي زرعتها.

وذكرت الخارجية الروسية -في بيان حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء- أن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية لفك الحصار على الموانئ الأوكرانية لكن يجب على كييف نزع الألغام التي زرعتها.

وفي السياق ذاته، ذكرت الخارجية الروسية، بأن حل مشكلة الغذاء يتطلب اتباع نهج شامل، مؤكدة أن موسكو مستعدة للحوار مع جميع الأطراف.

وكان الجيش الأوكراني قام بتلغيم المخرج المؤدي إلى مصب نهر الدنيبر نحو البحر الأسود، وقالت سلطات المنطقة إنه نتيجة لذلك تبين أن ميناء خيرسون التجاري لم يعد صالحا للاستخدام وتم تعليق الشحن التجاري على طول نهر دنيبر.


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