فوز فريق كلية التربية بكأس بطولة دوري كرة القدم بجامعة مطروح

اختتمت فعاليات بطولة دوري كرة القدم لجامعة مطروح لكرة القدم، والتي نظمها اتحاد طلاب الجامعة، حيث أسفرت المباراة النهائية في البطولة؛ عن فوز كلية التربية بكأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد فوزها بهدفين مقابل هدف واحد.



كانت المباراة النهائية فى بطولة دوري كرة قدم الجامعة، جرت بين فريقي كلية التربية للتعليم الأساسي وكلية التمريض، حيث وجه الدكتور مصطفى النجار التهنئة للفريق الفائز، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية، بالإضافة لتعزيز طاقات الشباب وخلق روح تنافسية بين الطلاب.

ومن جانبه هنأ الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية فريق الكلية الفائز، مشيرًا إلى أن الألعاب الرياضية تساهم في تنمية الرغبة في العمل ضمن فريق، كما تعمل على تنمية الروح القيادية للطلاب وتطوير مهاراتهم.