وزير الخارجية الايطالي: ينبغي تكثيف العلاقات مع الدول الأفريقية بشكل أكبر

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي تكثيف العلاقات مع الدول الأفريقية بشكل أكبر لأن تعزيز التعاون الدولي أمر ضروري لمواجهة التحديات العالمية.

وأكد دي مايو خلال كلمته اليوم بمناسبة (يوم إفريقيا 2022) الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيطالية لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، على أن الشراكة بين إفريقيا وإيطاليا تستند إلى جذور راسخة ودائمة، والقناعة بأن مصير ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​​لا ينفصلان، مشيرا إلى استحالة تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام ما لم تتوافق بشأنه الشعوب الأوروبية والأفريقية.

وأضاف: "تواصل الاهتمام بالقارة الأفريقية هذا العام على غرار ما حدث لمجموعة العشرين أيضًا في إطار رئاسة إيطاليا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث سيتم تنظيم جلسة حول إفريقيا بمناسبة الاجتماع الوزاري في 9-10 يونيو في باريس".

وأكد أنه دائم التفكير في قضايا الإرهاب وتأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والتي تتفاقم بالفعل بشكل مثير للقلق في العديد من البلدان جراء التداعيات الاقتصادية للهجوم الروسي على أوكرانيا بتداعيات تتجاوز القارة الأوربية.