



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدولة تحتاج للاستماع إلى جميع أطياف الشعب، من المدرسين والأطباء والمهندسين ورجال الأعمال، معقبًا: «ده الحوار الوطني اللي المواطن بيتكلم فيه للدولة ولنفسه».



وأضاف عيسى، في مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأربعاء، أن الناس في حاجة إلى الحديث عن همومها كي تستمع إليهم الدولة، متابعًا: «مش كل شوية المسؤولين يكلموا الناس، خلاص سمعوا».



وذكر أن الحكومة تحتاج إلى المشاركة، والواقع يحتاج رفع درجة الوعي، مضيفًا أن مشكلة وعي هذا المجتمع وإدارته من قبل مواقع التواصل الاجتماعي واللجان الإلكترونية والتيارات السلفية ومفجري التعصب الديني مشكلة كبيرة للغاية تتشكى منها الدولة.



وتابع: «لا أتصور أن طرح اقتراحات على الدولة انتقاص منها أو من إمكانياتها وفهمها»، لافتًا إلى أهمية منح مساحة كي يتكلم الناس فيها، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية سامح شكري حول السماح بالمظاهرات في مؤتمر المناخ المقبل.



وواصل: «محتاجين الناس تقول اه بس بشكل فيه كلام وحوار وفضفضة وأسئلة وأجوبة واقتراحات وحوار وطني بجد نبدأ بيه مرحلة جديدة»، مؤكدًا أهمية مشاركة الناس وسماع أصواتها في الواقع بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي.

