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قال محمد شيحة نائب رئيس اللجنة المكلفة بنادي الإسماعيلي، إن خسارة الفريق أمام النجوم في الإسماعيلية، صعبة للغاية على الجماهير والإدارة.

وتابع شيحة في تصريحات تليفزيونية: "الهزيمة على ملعبنا في كأس مصر، هي نتيجة كارثية سوف تسجل في التاريخ".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي قرر خصم 20% من عقود اللاعبين بعد الهزيمة الكارثية اليوم، ونسعى للتركيز في الدوري".

واستطرد نائب رئيس الإسماعيلي: "لا مساس بالجهاز الفني أو رحيل حمزة الجمل المدير الفني للفريق، ولن يتم اتخاذ قرار ضده خاصةً أنه ناجح حتى الآن، وأي شخص يطلب رحيله لا يحب النادي ولديه مشاكل شخصية".

وواصل: "نعتذر للجماهير على الهزيمة القاسية، ونعد بالعمل على تحقيق نتائج إيجابية في الدوري، والبقاء في المسابقة بموسم استثنائي للفريق".

واختتم: "محافظ الإسماعيلية وعد بصرف مرتبات للفريق، ولا يوجد أي دعم من الوزارة بسبب قرار رئاسة الوزراء، ولا نملك أي موارد، ونسعى لانتهاء هذا الموسم بنجاح".