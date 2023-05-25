 اتحاد المصارعة: والد بغدودة وعدنا بالتفاوض معه لعودته إلى مصر - بوابة الشروق
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اتحاد المصارعة: والد بغدودة وعدنا بالتفاوض معه لعودته إلى مصر

محمد عاطف
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 4:49 ص | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 4:50 ص

قال عصام نوار رئيس اتحاد المصارعة، إنه تواصل مع فؤاد بغدودة والد أحمد فؤاد بغدودة الهارب إلى فرنسا، وهناك ترحيب بعد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف نوار في تصريحات تليفزيونية: "والد اللاعب لديه ترحيب بالتفاوض مع نجله للعودة".

وتابع رئيس اتحاد المصارعة: "هناك رعاية كاملة للاعب ووالده يرغب في عودته أيضًا، وسوف يتواجد قريبا في مصر وسنهتم برعايته".

واختتم: "حصلنا في تونس على 68 ميدالية ولم أتلقٍ إشادات ولكن موقفا سلبيا واحدًا أضاع فرحتنا، وأبلغت إحدى الجهات الرقابية بأن هناك أحد المعرضين لهروب اللاعبين، لوضع حد لهذا الأمر وهناك تحركات".


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