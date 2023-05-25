أوكرانيا: نؤيد تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن الدولي ومجموعة العشرين

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي بحيث تكون الدول الأفريقية ممثلة فيه، وذلك بمناسبة يوم إفريقيا والذكرى الستين لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي).

وذكر في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية -نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن" كييف بصفتها أحد مؤسسي الأمم المتحدة، دافعت أوكرانيا باستمرار عن مصالح الدول الأفريقية وتعزيزها داخل الأمم المتحدة، وعلى مدى عقود عديدة، ساعد المتخصصون الأوكرانيون من مختلف المجالات في بناء مئات من مرافق البنية التحتية في عشرات البلدان الأفريقية ومصانع التجهيز محطات الطاقة الكهرومائية والموانئ والجسور والطرق والمستشفيات والمدارس".

وأضاف أن أوكرانيا كانت فخورة أيضا باستضافة آلاف الطلاب الأفارقة، و"أصبح الكثير منهم قادة سياسيين وتجاريين واجتماعيين بارزين في بلدانهم. وسنكون سعداء لاستقبال المزيد من الشباب الأفارقة الذين يرغبون في الدراسة والعمل في أوكرانيا".

وشدد الوزير على أن بلاده كانت دائما ملتزمة بالحفاظ على السلام في أفريقيا وساهمت بشكل كبير في الجهود العالمية ذات الصلة.

وأشار إلى أن أكثر من 300 جندي أوكراني من قوات حفظ السلام قاموا بمهام ضمن أربع بعثات للأمم المتحدة في إفريقيا: في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ومنطقة أبيي ومالي، واعتبارا من فبراير 2022، تم نشر 80% من قوات حفظ السلام الأوكرانية في الخارج في البلدان الأفريقية.

ومضى قائلا: "يجب أن يكون صوتنا الموحد قويا في جميع المنتديات الدولية وداخل المنظمات الدولية. وإذا كانوا بحاجة إلى الإصلاح من أجل ذلك، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، فنحن بحاجة إلى القيام بذلك. ونحن ندعو إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وديمقراطية حيث يتم تمثيل أفريقيا، مثل جميع مناطق العالم الأخرى. كما تؤيد أوكرانيا فكرة أن يصبح الاتحاد الأفريقي عضوا دائما في مجموعة العشرين ".