عبدالملك: كنت واثقا من الفوز على الإسماعيلي

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أعرب أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق النجوم، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، مشيرا إلى أن فريقه قدم مستوى طيبًا ونجح في تحقيق انتصار مستحق على الدراويش.

وقال عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: "فوجئت بتشكيل الإسماعيلي ومشاركة بعض العناصر حمدي النقاز وعماد حمدي وعمر الوحش وأحمد محسن، ولكنهم عناصر جيدة، وكنت واثقا من تحقيق الفوز على الدراويش".

وأضاف: "النجوم سيواجه المريخ الأسبوع المقبل، وحال الفوز سنصعد لدوري المحترفين، وحظينا بتهنئة رئيس النادي الإسماعيلي بعد المباراة".

وزاد: "فريق النجوم يضم عناصر شابة كثيرة، والفوز على الإسماعيلي في ملعبه أمر جيد بالنسبة لنا، وهناك لاعب من 2006 اسمه أحمد جبل سيكون مهاجم منتخب مصر خلال السنوات القادمة".

وأكمل: "النادي الأهلي سبق وطلب المهاجم أحمد جبل ولكن إدارة نادي النجوم تمسكت بالإبقاء عليه، والنجوم دائما اكتشاف المواهب في الكرة المصرية".

وأتم: "سعيد بالفوز على الإسماعيلي في ملعبه، وكنت مشتاقا للعب في ستاد الإسماعيلي، وسنواجه سموحة يوم 24 يونيو القادم في كأس مصر".