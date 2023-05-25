 سترلينج أساسيا في تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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سترلينج أساسيا في تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: الخميس 25 مايو 2023 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 25 مايو 2023 - 9:33 م

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة مانشستر يونايتد مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، في العاشرة من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل تشيلسي في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – تياجو سيلفا – لويس هال – تشالوباه.

خط الوسط: إنزو فرنانديز – روبين لوفتس تشيك – كونور جالاغير – ويسلي فوفانا.

الهجوم: رحيم سترلينج – كاي هافيرتز.


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