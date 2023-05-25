أيوب: جمهور الأهلي سيكون له عامل السحر في نهائي إفريقيا

قال أحمد أيوب المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، إن جمهور النادي الأهلي هو العامل الأساسي لتتويج الفريق بالألقاب، مشيرا إلى أن حضور الجماهير في ستاد القاهرة الدولي يعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني.

وأضاف أيوب في تصريحات تليفزيونية: "أي منافس يقلق من تواجد جماهير النادي الأهلي، وسبق وكان للجماهير دور كبير في التتويج بدوري الأبطال 2013 أمام أورلاندو في المقاولون العرب، وكذلك في نهائي الكونفدرالية 2014، فالجماهير كان لها عامل السحر في التتويج بالبطولتين، لذلك لابد من أن يمتلئ ستاد القاهرة عن آخره لدعم اللاعبين أمام الوداد المغربي".

وتابع: "الأهلي والوداد مباراة صعبة للغاية، وأرى أن الفريق الأحمر الأفضل فنيا، عكس الوداد الذي قام بتغيير المدرب ومعظم نتائجه في الفترة الأخيرة متذبذبة، ولكن المنافس سيلعب على عامل الشحن النفسي".

وواصل: "الأهلي قدم مستوى طيبا خلال دور المجموعات وحقق نتائج طيبة للغاية وهناك ثبات واضح في المستوى، ومحمد الشناوي متألق منذ فترة طويلة وكان له دور كبير في العديد من البطولات وآخرها لقاء كأس السوبر المصري في الإمارات، وكذلك مواجهة الرجاء المغربي".

وختم: "هناك لاعبين استعادوا مستواهم في الفترة الأخيرة حسين الشحات وبيرسي تاو، كما تألق حمدي فتحي بشكل رائع في وسط الملعب".