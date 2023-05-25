البحرية الأمريكية تحقق مع طاقم حاملة طائرات بشأن تعاطي وتهريب المخدرات

أكدت القوات البحرية الأمريكية، إجراء تحقق مع عدد من أفراد طاقم حاملة الطائرات رونالد ريجان، القابعة في يوكوسوكا بالقرب من طوكيو، بشأن الاشتباه في تورطهم في تعاطي المخدرات وتهريبها.

وقال مسئول في البحرية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الخميس، أن الإدارة البحرية تأخذ الحادث على محمل الجد وتتعاون مع سلطات إنفاذ القانون اليابانية، ولا يزال التحقيق في مرحلته الأولية، ولم يتضح بعد نوع العقار الذي تم استخدامه وعدد الأشخاص المعنيين بتعاطيه أو تهريبه.

ويعتقد بأن حاملة الطائرات رونالد ريجان قد غادرت، يوم الثلاثاء، في مهمة دورية طويلة الأمد.

وفي عام 2018، تمت إحالة بحار من البحرية الأمريكية كان على متن الحاملة الأمريكية، إلى المدعين العامين اليابانيين بتهمة تهريب المخدرات.