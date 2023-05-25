تقارير: روسيا تلغي الصالون الدولي للطيران والفضاء

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أفادت وسائل إعلام، اليوم الخميس، بأن روسيا سوف تلغي الصالون الدولي للطيران والفضاء "ماكس"، للمرة الأولى منذ 30 عاما.

وقالت صحيفة كوميرسانت الروسية، إن العرض الذي يقام كل عامين بالقرب من موسكو منذ 1993 سيتأجل لدواع أمنية.

وفي السابق، ذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن المعرض سيقام العام المقبل.

وكان من المقرر أن يقام صالون ماكس العام الجاري في الفترة من 25 إلى 30 يوليو.

ويعد معرض ماكس من أكبر المعارض الجوية في العالم.

ويقام في مطار جوكوفسكي العسكري على بعد نحو خمسين كيلومترا من جنوب شرق وسط موسكو.

استغلت روسيا في السنوات الأخيرة المعرض؛ لتقديم أحدث مقاتلاتها ومروحياتها.

وفي 2021، جرى توقيع عقود بقيمة نحو 3 مليارات دولار على مدار الفعالية.

غير أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بعد حربها على أوكرانيا أثر بشدة على قطاع الطيران المدني الروسي .

ومن ناحية أخرى، تمت زيادة الدفاع الجوي في موسكو وحولها بشكل كبير بعد هجوم مسيرة على الكرملين في أوائل مايو.

وسوف يجعل التشويش اللاسلكي المستخدم لصد هجمات المسيرات المحتملة عروض ماكس التقليدية الجوية مستحيلة.

وقالت كوميرسانت، إن الفعالية ستكون بلا هدف دون العرض.