فتوح يدخل حسابات أوسوريو للمشاركة أمام طلائع الجيش

دخل أحمد فتوح الظهير الأيسر بنادي الزمالك، حسابات مديره الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، من أجل المشاركة بشكل أساسي في المباراة المُقبلة ضد طلائع الجيش.

وخلال مران اليوم الخميس شارك فتوح بشكل طبيعي، ليصبح جاهزاً لخوض المباريات بعدما اشتكى فترة طويلة من إصابة في الظهر أدت إلى غيابه عن التدريبات.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش التي تقام يوم الثلاثاء المقبل ضمن الأسبوع الـ30 من الدوري الممتاز.

وكان أوسوريو قد اعتمد على الظهير الأيسر الشاب حاتم سُكر في ظل غياب أيضا محمد عبدالشافي عن المباريات لعدم الجاهزية.

وتعادل الزمالك المباراة الماضية أمام الداخلية بهدف لمثله، بعدما كان الأبيض قد تقدم بهدف في الشوط الأول عن طريق سيف الدين الجزيري، إذ تعادل سمير فكري للداخلية من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة للشوط الثاني.