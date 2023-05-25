قال يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، إن الهيئة لديها خطة استراتيجية لتطوير الأبنية التعليمية في مصر وزيادة معدلات بناء الفصول بما يتناسب مع الزيادة السكانية، مطالبا بتخصيص عددا من الأراضي لصالح الهيئة وستنتهي أزمة كثافة الفصول خلال 5 سنوات.

وأوضح الديب، خلال كلمته بجلسة التعليم قبل الجامعي خلال الحوار الوطنى، أن الهيئة نفذت خلال الفترة الماضية ما يقرب من 116 ألف فصل، مطالبا برفع القيود عن المباني في غير حيز الطيران المدني، بجانب توفيق أوضاع الهيئة مع الأوقاف لإعادة تخصيص بعض الأراضي لصالح الأبنية التعليمية، وتخصيص أراضي جديدة لبناء مدارس مع كل مشروع استثماري، وكذلك الأمر مع المور العقاري.

وأضاف الديب: "عندنا مشكلة كبيرة في تضاعف الميزانية، ودخل الهيئة كان 2 مليار جنيه، والآن ميزانيتنا 13 مليار جنيه، وأيضا مش ملاحقين لأن الزيادة السكانية بتطاردنا"، مشيرا إلى أن الحل في استراتيجية واضحة عشان نوفر لكل منطقة مدارس بكثافة فصول معينة وتوفير الأراضي والأموال المطلوبة لإنشاء المدارس".