روسيا تخطر 3 دول أوروبية باحتجاجها على سير تحقيقات نورد ستريم

استدعت وزارة الخارجية الروسية سفراء كل من ألمانيا والدنمارك والسويد إلى مبنى الوزارة، للاحتجاج على عدم التوصل لنتائج إثر التحقيقات في قضية تفجير خطوط التيار الشمالي "نورد ستريم".

وكتبت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "تم استدعاء سفراء ألمانيا والدنمارك والسويد إلى وزارة الخارجية الروسية، واحتجت الوزارة بشدة على الغياب الكامل لنتائج التحقيقات الوطنية التي يُزعم أن سلطات هذه البلدان نفذتها في أعمال التخريب (بخطوط) نورد ستريم في سبتمبر 2022، وعدم قدرتها (هذه البلدان) على ضمان الشفافية في إجراءات التحقيق.

وأضاف البيان: "كما تم ذكر عدم اهتمام الدول المذكورة بإثبات الملابسات الحقيقية لهذا العمل التخريبي"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع البيان: "في الوقت نفسه، ليس من قبيل المصادفة أن يتم إغراق وسائل الإعلام بتسريبات لتسخ غير مؤكدة رغبة بإرباك الموقف".

وختم البيان: "تم الإعلان عن نية الاستمرار في الضغط على سلطات ألمانيا والدنمارك والسويد لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 بمشاركة إلزامية من روسيا".